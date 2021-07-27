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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Türkmenistan'dan tarihi başarı! İlk olimpiyat madalyası kadınlar 59 kilo halterden...

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Tokyo 2020 Haberleri: Türkmenistan'dan tarihi başarı! İlk olimpiyat madalyası kadınlar 59 kilo halterden...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde Türkmenistan, tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde etti.

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleşen halter yarışmalarında kadınlar 59 kiloda podyuma çıkan Polina Guryeva, ülkesi Türkmenistan adına tarihi bir başarıya imza attı.

Toplamda 217 kilo kaldıran Guryeva'nın aldığı gümüş madalya, Türkmenistan tarihinin olimpiyatlardaki ilk madalyası oldu.

- Kuo'dan 3 olimpiyat rekoru

Aynı branşta altın madalyaya uzanan Çin Taipesi'nden Hsing-Chun Kuo, üç olimpiyat rekoruna imza attı.

Koparmada 103, silkmede 133, toplamda 236 kilo kaldırarak 3 dalda da olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri: Türkmenistandan tarihi başarı İlk olimpiyat madalyası kadınlar 59 kilo halterden...

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