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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Türk Milli Takımımız, 4x100 metre bayrak yarışında diskalifiye edildi

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Tokyo 2020 Haberleri: Türk Milli Takımımız, 4x100 metre bayrak yarışında diskalifiye edildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türk Milli Takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye edilerek finale kalamadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride yarıştı.

Yarışı 39 saniyede bitiren milliler, bu sezonki en iyi derecelerine imza atmasına rağmen serisinde sonuncu oldu. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Aynı seride 38.10'luk derece yapan ve 6. olan ABD de elenerek büyük bir sürpriz yaşattı.

Tokyo 2020 Haberleri: Türk Milli Takımımız, 4x100 metre bayrak yarışında diskalifiye edildi

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