Tokyo 2020 Haberleri: Savaştan kaçtılar, Tokyo'da buluştular! Film gibi hikaye...

Suriye iç savaşında ülkelerini terk etmek zorunda kalan iki kardeş Muhammed ile Alaa Maso'nun açılış töreninde birbirlerine sarılması gündeme damga vurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Suriye adına yarışacak triatlet Muhammed Maso ile Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda yer alan yüzücü Alaa Maso'nun karşılaşması gözleri doldurdu.

Alaa Maso 2015'te ülkesinden ayrılırken, önce Türkiye geldi. Ardından da kaçak olarak 18 kişi ile birlikte bir bot içinde Yunanistan'a kaçtı. Midilli'ye gelen sporcu sonrasında zorlu bir sürecin ardından Almanya'ya ulaştı.

İki sporcu kardeş yıllar sonra olimpiyatlarda buluşurken, sarılmaları ise günün olayı oldu.