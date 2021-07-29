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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: San Marino'dan olimpiyat tarihinde bir ilk! Atıcılık trap kategorisinde bronz madalya...

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Tokyo 2020 Haberleri: San Marino'dan olimpiyat tarihinde bir ilk! Atıcılık trap kategorisinde bronz madalya...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde San Marino, tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde etti.

Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında, trap kategorisi kadınlar finalinde yarışan Alessandra Perilli, ülkesi San Marino adına tarihi bir başarıya imza attı.

Olimpiyatlarda 3. olup bronz madalyaya uzanan Perilli, San Marino'ya olimpiyatlarda tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. 34 bin nüfuslu ülke ayrıca olimpiyatlarda tüm zamanlarda, madalya elde eden en küçük ülke olarak tarihe geçti.

Tokyo 2020 Haberleri: San Marinodan olimpiyat tarihinde bir ilk Atıcılık trap kategorisinde bronz madalya...

Yarışlarda Slovak Zuzana Rehak Stefecekova olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaşırken ABD'li Kayle Browning ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri: San Marinodan olimpiyat tarihinde bir ilk Atıcılık trap kategorisinde bronz madalya...

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