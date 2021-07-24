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Tokyo 2020 Haberleri: Rukiye Yıldırım yarı finalde!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, Kolombiyalı ndrea Vargas Ramirez ile karşılaştı. Rakibini 31-30 mağlup eden Rukiye Yıldırım, adını yarı finale yazdırdı.
Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.