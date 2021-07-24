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Tokyo2020
Haber Giriş: 24.07.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Rukiye Yıldırım adını çeyrek finale yazdırdı!

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Tokyo 2020 Haberleri: Rukiye Yıldırım adını çeyrek finale yazdırdı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, son 16 turunda Mısırlı Nour Abdelsalam'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Abdelsalam'la karşılaştı.

Rakibini 21-20 yenen Rukiye adını çeyrek finale yazdırdı. Rukiye çeyrek finalde bugün TSİ 09.30'da Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'le karşılaşacak.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.

Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.

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