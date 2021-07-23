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Tokyo2020
Haber Giriş: 23.07.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Onat Kazaklı çeyrek finale yükseldi!

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Tokyo 2020 Haberleri: Onat Kazaklı çeyrek finale yükseldi!

Son dakika Tokyo 2020 haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı.

Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.

28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

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