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Tokyo2020
Haber Giriş: 24.07.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlardaki ilk corona iptali! Japonya hükmen galip...

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Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlardaki ilk corona iptali! Japonya hükmen galip...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk iptal gerçekleşti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunlarda kadınlar plaj voleybolunda Japonya ile Çekya arasında oynanacak maç koronavirüs engeline takıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada müsabakanın Barbora Hermannova-Marketa Slukova çiftinden oluşan Çekya takımındaki Kovid-19 vakası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Müsabakayı hükmen kazandığı ilan edilen Japonya tur atladı.

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