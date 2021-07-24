Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlardaki ilk corona iptali! Japonya hükmen galip...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk iptal gerçekleşti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunlarda kadınlar plaj voleybolunda Japonya ile Çekya arasında oynanacak maç koronavirüs engeline takıldı.
Organizasyondan yapılan açıklamada müsabakanın Barbora Hermannova-Marketa Slukova çiftinden oluşan Çekya takımındaki Kovid-19 vakası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Müsabakayı hükmen kazandığı ilan edilen Japonya tur atladı.