MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Tokyo2020 HaberleriTokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlarda ilk kez yer alan sörfte altın madalyalar Ferreira ve Moore'un
GeriTokyo2020 Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlarda ilk kez yer alan sörfte altın madalyalar Ferreira ve Moore'un
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlarda ilk kez yer alan sörfte altın madalyalar Ferreira ve Moore'un

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlarda ilk kez yer alan sörfte altın madalyalar Ferreira ve Moore'un

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde tarihte ilk kez oyunlarda yer alan sörfte madalyalar sahiplerini buldu.

Tsurigasaki Sörf Plajı'nda gerçekleşen yarışlar sonunda erkeklerde altın madalyayı Brezilyalı Italo Ferreira kazandı. Gümüş madalyayı Japon sörfçü Kanoa Igarashi, bronz madalyayı ise Avustralyalı Owen Wright elde etti.

Tokyo 2020 Haberleri: Olimpiyatlarda ilk kez yer alan sörfte altın madalyalar Ferreira ve Mooreun

Kadınlarda ise altın madalyayı ABD'li Carissa Moore, gümüş madalyayı Güney Afrika'dan Bianca Buitendag, bronz madalyayı ise Japon sporcu Amuro Tsuzuki kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi