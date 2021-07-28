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Tokyo2020
Haber Giriş: 28.07.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Milli judocumuz Mihael Zgank çeyrek finale yükseldi!

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Tokyo 2020 Haberleri: Milli judocumuz Mihael Zgank çeyrek finale yükseldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocumuz Mihael Zgank, son 16 turunda ABD’li rakibi Colton Brown’ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'a üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, ABD'li rakibini waza-ari ile yendi ve çeyrek finale çıkmayı başardı.
Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End ile karşılaşacak.

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