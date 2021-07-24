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Tokyo 2020 Haberleri: Milli judocu Gülkader Şentürk'ten erken veda!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışının ilk gününde sahne alan milli judocu Gülkader Şentürk, son 32 turunda elendi.
Nippon Budokan'da 48 kiloda mindere çıkan Gülkader, son 32 turda İspanyol rakibi Julia Figueroa karşısında tutunamadı.
Rakibi karşısında geriye düşen milli judocu, son dakika içinde rakibinin ataklarına karşılık veremedi ve mağlup oldu.
Gülkader Şentürk, oyunlara son 32 turunda veda etti.