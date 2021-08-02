Tokyo 2020 Haberleri: Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Paris 2024 için madalya sözü verdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan milli sporcu, atlama masasında çıktığı finalden sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde artistik cimnastikte ilk kez finalde mücadele ettiğini hatırlatan Ahmet, "Türk cimnastiğine tarihi bir başarı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sadece Ferhat ağabey bu konuda tecrübeli. Ben ve diğer arkadaşlarımın ilk olimpiyat tecrübesi. Bu durumda 7 farklı final aldık. Burada eksiklerimizi ve rakiplerimizi gördük. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na inanılmaz bir takım olarak gideceğiz." diye konuştu.

Tokyo 2020'den madalyayla dönmeyi istediklerini aktaran 25 yaşındaki milli cimnastikçi, "Daha iyi başarılar kazandırmak isterdik. Madalya alamadığımız için üzgünüz ancak kariyerimizde böyle bir deneyim yaşadığımız için de mutluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize inananların güvenini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız ve madalyalar alacağız." ifadelerini kullandı.

Artistik cimnastikte yarın Ferhat Arıcan paralel barda final mücadelesi verecek. Tokyo 2020'de İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Ferhat Arıcan, toplamda 7 farklı disiplinde finale çıkarak Türkiye'ye olimpiyat tarihinde ilki yaşattı.

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