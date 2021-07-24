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Tokyo2020
Haber Giriş: 24.07.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Milli boksör Necat Ekinci ilk turda elendi!

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Tokyo 2020 Haberleri: Milli boksör Necat Ekinci ilk turda elendi!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci, ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 yenilerek oyunlara veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kokugikan Arena'da yapılan maçta milli boksör, Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı.

Rakibine göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla puan arayan

Necat, ikinci raundu 3-2 verdi. İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

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