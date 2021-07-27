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Tokyo 2020 Haberleri: Milli badmintoncu Neslihan Yiğit olimpiyata galibiyetle başladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.
Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.
Neslihan, grubundaki ikinci karşılaşmasını yarın Çinli Yu Fei Chen ile yapacak.
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