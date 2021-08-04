MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriTokyo 2020 Haberleri: Milli atlet Eşref Apak, oyunları 9. sırada tamamladı
GeriTokyo2020 Tokyo 2020 Haberleri: Milli atlet Eşref Apak, oyunları 9. sırada tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Milli atlet Eşref Apak, oyunları 9. sırada tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo 2020 Haberleri: Milli atlet Eşref Apak, oyunları 9. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde erkekler çekiç atma finalinde mücadele eden milli atlet Eşref Apak, 9. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Çekiç atmada Atina 2004'te gümüş madalya kazanan 39 yaşındaki milli atlet, Tokyo 2020'de finalde performans sergiledi. Eşref Apak, yaptığı 6 atışta en uzak mesafeye 76.71'de ulaştı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan milli sporcu, bu derecesiyle 12 atlet arasında 9. sırada yer aldı.

Rio 2016'da bronz madalya alan Polonyalı Wojciech Nowicki, 83.52 metrelik derecesiyle Tokyo'dan altın madalyayla ayrıldı.

Norveçli Eivind Henriksen'in 81.58'lik atışla gümüş madalya aldığı kategoride Polonyalı Pawel Fajdek 81.53 metrelik dereceyle bronz madalyaya uzandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi