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Tokyo 2020 Haberleri: Kürekte Onat Kazaklı madalya şansını kaybetti
Milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybetti.
Milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitirdi.
Sea Forest Waterway'de gerçekleştirilen yarışta 7.32.86'lık derecesiyle serisinde 4. sırada yer alan Onat, sıralamasını belirlemek için C/D yarı finalinden mücadelesine devam edecek.