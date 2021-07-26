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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kovid-19'a yakalanan Hollandalı tenisçi Jean Julien Rojer, olimpiyatlardan çekildi

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Tokyo 2020 Haberleri: Kovid-19'a yakalanan Hollandalı tenisçi Jean Julien Rojer, olimpiyatlardan çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Tokyo'da sporculara uygulanan Kovid-19 testlerinde Hollandalı sporcunun hastalığa yakalandığı bildirildi. Karantinaya alınan 39 yaşındaki tenisçi partneri Wesley Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Hollandalı tenisçilerin rakipleri Yeni Zelandalı Marcus Daniell ve Michael Venus maç yapmadan bir üst tura yükseldi.

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