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Tokyo2020
Haber Giriş: 31.07.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kaylee McKeown'dan bir altın madalya daha!

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Tokyo 2020 Haberleri: Kaylee McKeown'dan bir altın madalya daha!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 200 metre sırtüstü yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre sırtüstü yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta McKeown 2.04.68'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Kanadalı Kylie Masse 2.05.42 ile gümüş ve Avustralyalı Emily Seebohm 2.06.17'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

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