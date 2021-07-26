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Tokyo2020
Haber Giriş: 26.07.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kaykayda Momiji Nishiya 13 yaşında altın madalya kazandı!

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Tokyo 2020 Haberleri: Kaykayda Momiji Nishiya 13 yaşında altın madalya kazandı!

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya kazanan sporcular belli oldu.

Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya'nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.

Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı.

Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.

Tokyo 2020 Haberleri: Kaykayda Momiji Nishiya 13 yaşında altın madalya kazandı

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