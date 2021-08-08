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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar voleybolda şampiyon ABD

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar voleybolda şampiyon ABD

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı.

ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar voleybolda şampiyon ABD

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020 kadın basketbolda ABD şampiyon
Tokyo 2020 kadın basketbolda ABD şampiyon!
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