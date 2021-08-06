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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar voleybolda ilk finalist ABD

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar voleybolda ilk finalist ABD

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda ilk finalist ABD oldu.

Ariake Arena'da oynanan yarı finalin ilk karşılaşmasında ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı.

ABD, bu akşam Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın galibiyle 8 Ağustos Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar voleybolda ilk finalist ABD

Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan çıkan ABD, dördüncü kez finalde mücadele edecek. ABD önceki 3 finalde rakiplerine mağlup olarak ikincilikte kalmıştı.

Rio 2016'nın finalist takımı Sırbistan ise 8 Ağustos'ta bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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