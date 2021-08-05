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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda bronz madalya ABD'nin

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda bronz madalya ABD'nin

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadın futbolunda bronz madalyanın sahibi ABD oldu.

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısın 3-1 önde tamamlayan ABD karşılaşmayı da 4-3 kazanarak bronz madalya elde etti.

Rio 2016'da 5. olan ABD Tokyo 2020'yi ise üçüncü tamamladı.

İsveç ile Kanada arasındaki final maçı ise yarın TSİ 05.00'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda bronz madalya ABDnin

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda bronz madalya ABDnin

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