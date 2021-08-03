Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar çekiç atmada Wlodarczyk tarihe geçti! Üst üste 3. kez altın...

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen finalde 12 sporcu yarıştı.

2012 Londra ile 2016 Rio'da altın madalya kazanan dünya ve olimpiyat rekortmeni Wlodarczyk, unvanını korudu. 36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78.48 metrelik atışıyla altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu.

Gümüş madalyayı Çinli Zheng Wang 77.03 metre, bronz madalyayı ise Polonya'dan Malwina Kopron 75.49 metrelik atışıyla kazandı.

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