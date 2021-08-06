MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriTokyo 2020 Haberleri: Kadınlar basketbolda ABD'nin finaldeki rakibi Japonya
GeriTokyo2020 Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar basketbolda ABD'nin finaldeki rakibi Japonya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar basketbolda ABD'nin finaldeki rakibi Japonya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar basketbolda ABD'nin finaldeki rakibi Japonya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda ABD'nin finaldeki rakibi ev sahibi Japonya oldu.

Saitama Arena'da oynanan yarı final karşılaşmasında Japonya ile Fransa karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 22-14 geride kapatan Japonya, soyunma odasına 41-34 üstün gitti. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip üçüncü çeyreği 68-50 maçı da 87-71 kazanarak finalist oldu.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar basketbolda ABDnin finaldeki rakibi Japonya

Son 6 olimpiyatın şampiyonu ABD ile tarihindeki ilk kez finale kalan Japonya arasındaki altın madalya maçı 8 Ağustos Pazar günü TSİ 05.30'da oynanacak.

Bronz madalya maçı ise yarın Sırbistan'la Fransa arasında TSİ 10.00'da gerçekleşecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi