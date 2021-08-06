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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında zafer Jamaika'nın

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında zafer Jamaika'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 4x100 metre bayrak yarışı finalinde altın madalyayı Jamaika aldı.

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışta altın madalyayı Briana Williams, Elaine Thompson-Herrah, Shelly Ann Fraser-Pryce ve Shericka Jackson'dan oluşan Jamaika, 41.02'lik derecesiyle kazandı.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında zafer Jamaikanın

Gümüş madalyayı ABD 41.45, bronz madalyayı ise Büyük Britanyalı sporcular 41.88'lik dereceleriyle elde etti.

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