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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar 100 metre engellide altın Camacho-Quinn'in

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar 100 metre engellide altın Camacho-Quinn'in

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde atletizmde kadınlar 100 metre engelli koşusunu Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn kazandı.

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Camacho-Quinn 12.37'lik derecesiyle rakiplerinin önünde bitirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş madalyayı ABD'li Kendra Harisson 12.52'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Jamaikalı Megan Tapper 12.55'lik derecesiyle elde etti.

Dün, kadınlar 100 metre engelli yarı finali 3. seride piste çıkan Camacho-Quinn, 12.26'lık derecesiyle olimpiyat rekoru kırmıştı.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar 100 metre engellide altın Camacho-Quinnin

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