Tokyo 2020 Haberleri: Kadın futbolunda yarı finalistler belli oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde kadın futbolunda yarı finalistler belli oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadın futboluna çeyrek final maçlarıyla devam edildi.
Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta Kanada, Brezilya'yı penaltı atışlarıyla 4-3 eledi. Büyük Britanya karşısında 90 dakikası 2-2 berabere tamamlanan mücadeleyi Avustralya uzatmalarda 4-3 kazandı.
Bir diğer çeyrek final müsabakasında İsveç, ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek oyunlar dışına itti.
Hollanda ile ABD arasında oynanan son çeyrek final karşılaşmasının da normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca müsabakada penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan ABD yarı finale adını yazdırdı.
Yarı finalde 2 Ağustos Pazartesi günü Avustralya-İsveç, ABD-Kanada maçları yapılacak.