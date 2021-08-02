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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: İbrahim Çolak halka aletinde 5. oldu

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Tokyo 2020 Haberleri: İbrahim Çolak halka aletinde 5. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik halka aleti finalinde milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte erkekler halka aletinde final yarışması yapıldı.

Bu kategoride Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile İbrahim Çolak madalya mücadelesi verdi.

Seride 5. sırada gelen halkada 2019 dünya şampiyonu İbrahim Çolak, performans sonucu 14.866 puan aldı. Son sırada çıkan Adem Asil de inerken sorun yaşayınca 14.600 puanda kaldı.

Tokyo 2020'yi İbrahim Çolak beşinci, Adem Asil de yedinci bitirdi.

Halka aletinde Çinli sporculardan Yang Lui 15.500 puanla altın, Hao You 15.300 puanla gümüş madalya aldı. Bronz madalyayı ise 15.200 puanla Yunan Eleftherios Petrounias kazandı.

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Tokyo 2020 Haberleri: İbrahim Çolak halka aletinde 5. oldu

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