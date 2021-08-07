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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri... Hindistan'dan Chopra tarihe geçti! İlk madalyayı kazandırdı

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Tokyo 2020 Haberleri... Hindistan'dan Chopra tarihe geçti! İlk madalyayı kazandırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler cirit atmada Hindistan'dan Chopra, ülkesine bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde erkekler cirit atmada Hindistan'dan Neeraj Chopra altın madalya kazandı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Chopra, 87.58 metrelik atışıyla altın madalyaya uzandı. Bu başarı Hindistan'ın olimpiyat tarihinde cirit atmadaki ilk altın madalyası oldu.

Gümüş madalyayı 86.67 metreyle Çekya'dan Jakup Vadlejch, bronz madalyayı ise yine Çekya'dan 85.44 metrelik atışıyla Vitezslav Vesely elde etti.

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