Tokyo 2020 Haberleri: Halterde Muhammed Furkan Özbek oyunlara veda etti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde 67 kilo finallerinde Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi.



Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Muhammed Furkan Özbek, koparmada 142 kilo kaldırdı. İki kez 145 kiloyu da deneyen Muhammed Furkan, bu denemelerinde başarısız oldu.



Milli halterci, silkmede ise geçerli kaldırış yapamadı. Muhammed Furkan, 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramadı ve dereceye giremeyerek madalyanın uzağında kaldı.



Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.