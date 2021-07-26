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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Güney Kore kadın okçuluk takımından üst üste 9. altın madalya

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Tokyo 2020 Haberleri: Güney Kore kadın okçuluk takımından üst üste 9. altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Güney Kore, okçulukta üst üste 9. altın madalyasını kazandı ve 33 yıldır zirveyi kimseye kaptırmıyor.

Kadınlar takım yarışlarının finalinde Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na 6-0 üstünlük kuran Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu branşta ilk altın madalyasını ev sahibi olduğu Seul 1988'de elde eden Güney Kore, sonraki 7 oyunlarda da altın madalyayı kaptırmadı.

Güney Kore, Tokyo 2020'de de altın madalya kazanarak 33 yıllık bu geleneği sürdürdü.

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