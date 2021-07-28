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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Futbolda grup maçları tamamlandı, çeyrek finalistler belli oldu

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Tokyo 2020 Haberleri: Futbolda grup maçları tamamlandı, çeyrek finalistler belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.

Futbolda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Fransa-Japonya: 0-4
Güney Afrika-Meksika: 0-3

B Grubu
Romanya-Yeni Zelanda: 0-0
Güney Kore-Honduras: 6-0

Tokyo 2020 Haberleri: Futbolda grup maçları tamamlandı, çeyrek finalistler belli oldu


C Grubu
Avustralya-Mısır: 0-2
İspanya-Arjantin: 1-1

D Grubu
Almanya-Fildişi Sahili: 1-1
Suudi Arabistan-Brezilya: 1-3

Grup maçlarının ardından İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Güney Kore ve Meksika çeyrek finale yükseldi.

C Grubu'nda yer alan Mısır, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı.

Tokyo 2020 Haberleri: Futbolda grup maçları tamamlandı, çeyrek finalistler belli oldu

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