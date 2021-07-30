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Tokyo2020
Haber Giriş: 30.07.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Evgeny Rylov yeni olimpiyat rekorunun sahibi! Altın madalya...

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Tokyo 2020 Haberleri: Evgeny Rylov yeni olimpiyat rekorunun sahibi! Altın madalya...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede erkekler 200 metre sırtüstünde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov, yeni olimpiyat rekorunun sahibi olarak altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışı Rylov, 1.53.27'lik zamanıyla tamamladı ve altın madalya kazandı. Rylov, 2012 Londra'da kırılan olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Önceki rekor ABD'li Tyler Clary'e 1.53.41'lik zamanla aitti.

Gümüş madalyayı ABD'li Ryan Murphy, 1.54.15'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Büyük Britanyalı Luke Greenbank 1.54.72'lik derecesiyle elde etti.

Tokyo 2020 Haberleri: Evgeny Rylov yeni olimpiyat rekorunun sahibi Altın madalya...

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