Tokyo 2020 Haberleri: Ersu Şaşma, İbrahim hoca için başardı!

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın sekizinci gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

22 yaşındaki Ersu Şaşma, Londra 1948’de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012’de Burcu Ayhan’dan sonra atlamalar yarışlarında olimpiyat finaline kalan üçüncü sporcumuz olurken, sırıkla atlamada bunu başaran ilk isim olarak tarihe geçti. Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak olan finallerde yarışacak.

Kendisini 13 yaşından bu yana çalıştıran antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi’yi ocak ayında bir kalp krizi sonucu kaybeden ve Tokyo’ya antrenörsüz hazırlanan Şaşma aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü sporcusu.