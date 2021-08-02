Tokyo 2020 Haberleri: Erkekler uzun atlamada altın Tentoglou'nun

Olimpiyat Stadı'nda yapılan yarışta Yunan sporcu 8.41 metrelik atlayışıyla olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Gümüş ve bronz madalyayı ise Kübalı atletler elde etti. Gümüş madalyayı Juan Miguel Echevarria, bronz madalyayı ise Maykel Masso kazandı.

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