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Tokyo 2020 Haberleri: Erkekler hentbolda Fransa'nın finaldeki rakibi Danimarka
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek hentbolunda Danimarka finale çıkan ikinci takım oldu.
Yoyogi National'da yapılan yarı final ikinci maçında Danimarka ile İspanya karşı karşıya geldi. Danimarka ilk yarısını 14-10 önde bitirdiği karşılaşmayı 27-23 kazanarak adını finale yazdırdı.
Danimarka ile Fransa 7 Ağustos Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek.
İspanya ile Mısır ise bronz madalya mücadelesini aynı gün yapacak.