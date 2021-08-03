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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Elaine Thompson-Herah bir kez daha 100-200 dublesi yaptı

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Tokyo 2020 Haberleri: Elaine Thompson-Herah bir kez daha 100-200 dublesi yaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi Jamaikalı sporcu Elaine Thompson-Herah oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 8 atlet yarıştı.

Tokyo 2020'de kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Thompson-Herah, 200 metrede de sürprize izin vermedi. Jamaikalı atlet 21.53'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Elaine Thompson-Herah üst üste iki olimpiyatta "100m & 200m" dublesi yapan ilk kadın atlet oldu.

Gümüş madalyayı 21.81'lik zamanıyla Namibya'dan Christine Mboma 20 yaş altı dünya rekoru kırarak kazanırken, bronz madalyayı ABD'li Gabrielle Thomas 21.87'lik derecesiyle elde etti.

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Tokyo 2020 Haberleri: Elaine Thompson-Herah bir kez daha 100-200 dublesi yaptı

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