Tokyo 2020 Haberleri: Dünyayı şoke eden görüntüler! Martyna Trajdos'tan ilk açıklama geldi...

Spor Arena Dış Haberler - Tokyo'da devam eden 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Alman judocu Martyna Trajdos ile antrenörü Claudiu Pusa arasından yaşananlar dünya genelinde infial yarattı.

Martyna Trajdos, 27 Temmuz Salı günü kadınlar 63 kiloda son 32 turunda Macar Szofi Özbaş ile kozlarını paylaştı. Mücadele öncesinde hızlı adımlarla tatemiye doğru ilerleyen Alman sporcu, bir anda durarak hocası Claudiu Pusa'yı bekledi.

Sporcusunun yanına gelen ve ardından karşısına geçen Claudiu Pusa, öğrencisini omuzlarından tutarak şiddetli bir şekilde salladı. Ardından sağ ve sol yanağına iki sert tokat atarak sporcusunu mindere gönderdi.

Ekrana saniye saniye yansıyan bu görüntüler izleyenleri şoke etti. O anlara ait videonun sosyal medyada da yayılmasının ardından küresel çapta tepki tepki.

La polémica está presente en los #JuegosOlimpicos. Ejemplo de ello ha sido el calentamiento de la judoca Martyna Trajdos que se ha hecho viral, esto por recibir un par de cachetadas por parte de su entrenador Claudiu Pusa previo a su pelea en Tokio 2020



📸: @michaljadczak pic.twitter.com/9Y83wpEU4Y — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) July 27, 2021

MAÇTAN SONRA HOCASINI SAVUNDU

Dünya çapında infial yaratan görüntünün ardından kadınlar 63 kiloda son 32 turunda Macar Szofi Özbaş'a yenilen Alman judocu Martyna Trajdos, mücadele sonrasında hocasıyla arasında yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Martyna Trajdos, hocası tarafından yapılan hareketlerin maç öncesi ritüeli olduğunu söyledi ve bunu kendisinin bizzat istediğini ifade etti.

"MAÇ ÖNCESİ RİTÜELİM, KOÇ BEN NE İSTEDİYSEM ONU YAPTI"

"Yeterince sert değilmiş gibi gözüküyor. Bugün farklı şekilde manşetlerde olmak isterdim... Daha önce de söylediğim gibi bu görüntü benim maç öncesi ritüelim. Koçum bu görüntüde beni motive etmek için ben ne istediysem onu yapıyor."