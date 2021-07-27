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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi

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Tokyo 2020 Haberleri: Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren genç sporcu, ilk seride yüzdü. Defne, 200 metreyi 2.10.00'da bitirerek serisinde 4. oldu.

Defne Taçyıldız, genel sıralamada ise en iyi 12. dereceyi yaparak yarı finale adını yazdırdı.

Milli sporcunun yarı final yarışları, yarın TSİ 04.57'de başlayacak.

Tokyo 2020 Haberleri: Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi

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