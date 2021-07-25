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Tokyo2020
Haber Giriş: 25.07.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar’ı telefonda tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kutladı. Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonundan Ay-Yıldızlıların kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüşen Erdoğan, tüm takımı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi. Kaptan Eda da Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Filenin Sultanları son olimpiyat şampiyonu Çini parkeden sildi (Çin 0-3 Türkiye Voleybol Maçı Özeti)
Filenin Sultanları son olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden sildi! (Çin 0-3 Türkiye Voleybol Maçı Özeti)
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