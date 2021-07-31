Tokyo 2020 Haberleri: Bravo Mete Gazoz! Çeyrek finaldeyiz...

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mete Gazoz'un çeyrek final müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

METE GAZOZ'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un çeyrek finaldeki rakibi ABD'li Brady Ellison oldu.



Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda ABD'li Ellison ile karşı karşıya gelecek. Müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyor.