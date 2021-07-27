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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Boks maçında "kulağı ısırma" teşebbüsü! Youness Baalla...

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Tokyo 2020 Haberleri: Boks maçında "kulağı ısırma" teşebbüsü! Youness Baalla...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, boks maçında Faslı Youness Baalla, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyatlarda, son 16 turu ön eleme ağır sıklet boks maçında yaşanan tatsız bir olay, mücadelenin önüne geçti.

Faslı boksör Baalla, maçın üçüncü ve son raundu sırasında rakibi Nyika'nın kulağını ısırmak için teşebbüste bulundu. Son anda kafasını kaçıran Nyika ise bu eylemden fiziksel zarar görmeden kurtuldu.

Tokyo 2020 Haberleri: Boks maçında kulağı ısırma teşebbüsü Youness Baalla...

Müsabakayı 5-0 kazanarak üst tura kalan Nyika, maç sonu yaptığı açıklamada, hakemin bu olayı görememesinin talihsizlik olduğunu belirterek, "Hakem bize çok yakın olmasına rağmen rakibimin bu eylemini bence göremedi. Kulağımı ağzına almayı başaramadı. Bunun için şanslıyım." dedi.

Tokyo 2020 Haberleri: Boks maçında kulağı ısırma teşebbüsü Youness Baalla...

Yaşanan bu olay, ABD'li boksörler Mike Tyson ile Evander Holyfield arasında 1997 yılında yaşanan maçı hatırlattı. New York kentindeki Madison Square Garden'da oynanan ağır sıklet şampiyonluk maçında Tyson, rakibi Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmış ve mücadeleden diskalifiye edilmişti. Bu olayın ardından Tyson'ın boksörlük lisansı, 15 aylığına iptal edilmişti.

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