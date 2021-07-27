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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Boks 69 kiloda Busenaz Sürmeli'nin çeyrek finaldeki rakibi Anna Lysenko oldu

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Tokyo 2020 Haberleri: Boks 69 kiloda Busenaz Sürmeli'nin çeyrek finaldeki rakibi Anna Lysenko oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.

Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.

Yasemin Ecem Anagöz ile Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde
Yasemin Ecem Anagöz ile Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde

Tokyo 2020 Haberleri: Boks 69 kiloda Busenaz Sürmelinin çeyrek finaldeki rakibi Anna Lysenko oldu

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