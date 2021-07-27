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Tokyo 2020 Haberleri: Boks 69 kiloda Busenaz Sürmeli'nin çeyrek finaldeki rakibi Anna Lysenko oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu.
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.
Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.
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