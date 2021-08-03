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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: ABD'li cimnastikçi Simone Biles denge aletinde bronz madalya kazandı

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Tokyo 2020 Haberleri: ABD'li cimnastikçi Simone Biles denge aletinde bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde ABD'li cimnastikçi Simone Biles denge aletinde 3. oldu.

Tokyo 2020'de yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki sporcu, bugün gerçekleştirilen denge aletinde ise mücadele etti.

Denge aletinde 14.000 puan toplayan Biles, 14.233 puan alan 18 yaşındaki Çinli Xijing Tang'ın gerisinde kaldı. Son olarak mücadelesini yapan bir başka Çinli cimnastikçi 16 yaşındaki Chenchen Guan'ın 14.633 puanla ilk sıraya yerleşmesiyle ABD'li sporcu üçüncü sıraya geriledi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri: ABDli cimnastikçi Simone Biles denge aletinde bronz madalya kazandı

Bu kategoride Chenchen Guan (16) altın, vatandaşı Xijing Tang (18) ise gümüş madalya kazandı.

- Biles 31. madalyasını aldı

Olimpiyatlarda en çok konuşulan sporculardan biri olan Biles, denge aletindeki bronz madalyasıyla dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında kariyerindeki 31. madalyayı elde etti.

Tokyo 2020 Haberleri: ABDli cimnastikçi Simone Biles denge aletinde bronz madalya kazandı

Dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyası bulunan Biles, dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumunda bulunuyor. Biles, olimpiyatlarda kazandığı madalyalarla bu sayıyı 31'e çıkardı.

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Zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Tokyo 2020'de istediği gibi mücadele edemeyen Biles'ın gelecekteki kararı da merakla bekleniyor. Biles, devam etme kararı aldığı takdirde dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında alacağı 3 madalyayla Belaruslu cimnastikçi Vitaly Scherbo (33) ve Rus Larisa Latynina'yı (32) geçerek tüm zamanların en çok madalya kazanan cimnastikçisi olma fırsatını yakalayacak.

Tokyo 2020 Haberleri: ABDli cimnastikçi Simone Biles denge aletinde bronz madalya kazandı

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