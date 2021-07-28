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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: 4x200 serbest stil bayrak takımımız elemeleri geçemedi

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Tokyo 2020 Haberleri: 4x200 serbest stil bayrak takımımız elemeleri geçemedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yüzmede kadınlar 4x200 serbest stil bayrak takımı, finale çıkamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi. İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu.

Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar elendi.

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