Tokyo 2020 Haberi: Tribünde örgü örmesi herkesi şaşkına çevirmişti! Her şey karantinada başlamış, babasını kaybedince...

Spor Arena Dış Haber - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Erkekler Senkronize 10 metre Platform kategorisinde altın madalyaya ulaşan Tom Daley büyük bir başarı elde ederken, sporculuğunun yanı sıra özel hayatında yaptıklarıyla da takdir topladı.

Büyük Britanya'yı temsil eden ve partneri Matty Lee ile olimpiyat şampiyonu olan Daley, özel hayatında üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti.

Kadınlar üç metre tramplen atlama yarışını tribünden takip eden Daley'in örgü ördüğü anlar kameralara yansıdı. İzleyenleri şaşkına çeviren bu görüntünün sebebi ise sonradan ortaya çıktı.

ÖRGÜ ÖRMEYE BAŞLADI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı 2020 Mart ayından sonra yaşanan karantinalarda evde örgü örmeye başlayan başarılı sporcu, 2020 Eylül ayından itibaren ortaya çıkardığı işleri "Made With Love by Tom Daley" isimli Instagram hesabından paylaşmaya başladı.

"Karantinalar başladığında örgü örmeye başladım" diyen Daley, "O zamandan beri bu konuya takıntılıyım. Artık işi de yapmaya başladım. Spor kariyerime ve aileme olan bağım gibi örgü işine de bağlanmış durumdayım" ifadelerini kullanarak örgünün kendisi için önemine değindi.

MADALYASINA KESE ÖRDÜ

Örgüye başladığından bu yana birçok kazak, battaniye, hırka gibi şeyler ören başarılı sporcu, olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da madalyası için ördüğü keseyi sosyal medya hesbından paylaşmıştı.

Pandemi karantinasının ilerleyen sürecinde ise Daley ortaya çıkardığı ürünleri anlamlı bir yere bağışlamaya başladı.

BABASINI KAYBETTİ, YARDIM KURULUŞU İÇİN ÜRÜNLERİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

"Made With Love by Tom Daley" hesabından paylaştığı ürünleri açık artırmayla satışa çıkaran Daley, satışlardan kazandığı parayı "The Brain Tumor Charity" isimli yardım kuruluşuna bağışladı. Babasını 2011 yılında beynindeki tümör nedeniyle kaybeden olimpiyat şampiyonu sporcu, hazırladığı ürünleri beyin tümörüyle boğuşan hastalara yardım için kurulan kuruluşa bağışlayarak desteğini gösterdi.

"EŞCİNSEL BİR ŞAMPİYON OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Tokyo'da kazandığı altın madalya sonrası açıklamalarda bulunan Daley, eşcinsel olduğunu itiraf etti ve "Eşcinselim ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonuyum demekten inanılmaz derecede gurur duyuyorum" dedi.

Altın madalyayı kazandıktan sonra konuşan Daley, "Gençliğimde olduğum kişi sebebiyle hiçbir şey başarabileceğimi düşünmezdim. Bir Olimpiyat şampiyonu olmam her şeyi başarabileceğinizi gösteriyor" dedi.

"Gençken hep yalnız, farklı ve dışalanan kişi olduğumu düşünürdüm" diyen Daley, "Umarım şu anda dünyanın herhangi bir noktasındaki, herhangi genç bir LGBT birey şimdi ne kadar yalnız hissederse hissetsin yalnız olmadığını görüyordur. Her şeyi başarabilirsiniz" dedi.

