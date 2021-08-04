Tokyo 2020 haberi: Kadın basketbolda son yarı finalist Fransa
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde kadın basketbolunda son yarı finalist Fransa oldu.
Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında Fransa rakibi karşısında ilk yarıyı 39-30 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fransa karşılaşmayı 67-64 kazandı.
Fransa; Japonya, ABD ve Sırbistan'ın ardından adını yarı finale yazdıran dördüncü takım oldu.
Yarı final karşılaşmaları 6 Ağustos Cuma günü yapılacak. Yarı finalin ilk maçında ABD ile Sırbistan karşılaşacak. Günün ikinci maçı ise Japonya ile Fransa arasında olacak.