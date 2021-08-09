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Tokyo2020
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! "Gurur yaşattılar"

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Tokyo 2020 Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! "Gurur yaşattılar"

Kapanış töreninin ardından sona eren Tokyo 2020'de mücadele eden milli sporculara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanış töreninin ardından sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuların Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler Team Türkiye" ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli sporculara tebrik Gurur yaşattılar

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