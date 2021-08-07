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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberi: 1500 metre Ingebrigtsen olimpiyat rekoru kırdı

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Tokyo 2020 Haberi: 1500 metre Ingebrigtsen olimpiyat rekoru kırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları atletizm erkekler 1500 metre finalinde altın madalyayı Norveçli Ingebrigtsen, olimpiyat rekoru kırarak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci günün atletizmde erkekler 1500 metre finalinde altın madalyayı Norveçli Jakob Ingebrigtsen, olimpiyat rekoru kırarak elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Ingebrigtsen, 3.28.32'lik zamanıyla olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu ve altın madalyayı kazandı. Bir önceki rekora 2 gün önce Kenyalı atlet Abel Kipsang yarı finalde 3.31.65'lik derecesiyle sahip olmuştu.

Gümüş madalyayı Kenya'dan Timothy Cheruiyot 3.29.01, bronz madalyayı ise Büyük Britanya'dan Josh Kerry 3.29.05'lik zamanıyla elde etti.

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