MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriTokyo 2020 Haberi: 110 metre engellide altın madalya Hansle Parchment'in!
GeriTokyo2020 Tokyo 2020 Haberi: 110 metre engellide altın madalya Hansle Parchment'in!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberi: 110 metre engellide altın madalya Hansle Parchment'in!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo 2020 Haberi: 110 metre engellide altın madalya Hansle Parchment'in!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkekler 110 metre engellide Jamaikalı Hansle Parchment altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 110 metre engelli finalinde 13.04 ile bitiren Hansle Parchment, altın madalyaya uzandı. Londra 2012'de bronz madalya alan Parchment, Tokyo 2020'de altın madalyayı boynuna taktı.

ABD'li Grant Holloway, 13.09'luk derecesiyle gümüş, Jamaikalı Ronald Levy ise 13.10'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi